غير مناسبة وجريئة.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل ميت جالا

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلق اليوم الساعة 12 صباحا حفل ميت جالا 2024 الذي يعد من أهم الأحداث السنوية الرئيسية في صناعة الأزياء بالعالم.

وعادة ما يحرص المشاهير خلال هذا الحفل على الظهور بإطلالات مميزة وجذابة، ولكن يوجد بعض الإطلالات السيئة، نستعرضها وفقا لـ ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

كايلي جينر:

ارتدت عارضة الأزياء والإعلامية الأمريكية كايلي جينر فستان باللون البيج بقصة الكب مكشوف من منطقة الصدر والظهر ومنفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وعلق ناقد الموضة على إطلالة كايلي بأنها من أسوأ إطلالات حفل ميت جالا، موضحا أن تصميم الفستان قديم للغاية ولا يناسب الحفل.

جيجي حديد:

أطلت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد بفستان كت باللون الأبيض قصير من الأمام وطويل من الخلف ومزود بالورود من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وقال إيلي أن إطلالة جيجي غير مناسبة لها، بالإضافة إلى أن الأظافر وقصة الشعر والصدر والمكياج من فترة الستينات.

أملالاتنا زانديل دلاميني:

ظهرت المغنية الأمريكية أملالاتنا زانديل دلاميني بـ "بشكير" باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وحذاء باللون الأبيض.

ووصف حنا إطلالتها بأنها سيئة للغاية ولا تناسب الحفل.

تيلا لورا سيثال

تألقت المغنية الأفريقية تيلا لورا سيثال بفستان طويل باللون البيج بقصة الكب واعتمدت مكياجا ترابيا.

وعلق إيلي على إطلالتها بأنها مستوحاة من ساعة الرمل وغير مناسب لها إطلاقا.

جينيفر لوبيز

ارتدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز فستان شفاف باللون الفضي مكشوف من الظهر والصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وقال إيلي إن الفستان يناسب حفل الأوسكار وليس ميت جالا، وفتحة الفستان غير مناسبة لقصة الفستان.