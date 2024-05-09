بإطلالة بيضاء أنيقة.. عقد قران لينا الطهطاوي ومحمد فرج (صور)

وتألقت لينا في إطلالة بيضاء أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانا أبيض ذا تصميم بسيط من خامة "الدانتيلا".

احتفلت اليوم الإعلامية لينا الطهطاوي بعقد قرانها على البلوجر محمد فرج، في حفل مميز حضره الأهل والأصدقاء.

محمد يوسف

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