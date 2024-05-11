عائلة "إوز" تُعيق حركة المرور في ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - دب أ

تخيل أنك تقود سيارتك في شوارع ميونخ المزدحمة، وفجأة، تجد نفسك أمام عائلة من الإوز تعبر الطريق ببطء.

قد تبدو هذه الصورة طريفة، لكنها تحولت إلى حقيقة واقعة في ميونخ مؤخرًا، حيث تسببت عائلة من الإوز في أزمة مرورية مفاجئة.

أغلق أفراد الشرطة طريقاً رئيسياً في مدينة ميونخ الألمانية مرتين لمساعدة عائلة من الإوز على عبور الطريق.

وأوضحت الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة إن أفراد الدورية رأوا بعض السيارات تتوقف فجأة في شارع "لاندسهوتر آليه" عند الطريق الدائري.

وعند استطلاع سبب التوقف، اتضح أن عائلة من الإوز كانت تحاول عبور الطريق المزدحم أمس الخميس على مهل.

ووفق لذلك، أغلق أفراد الشرطة الطريق وساعدوا الإوز على الوصول إلى الجانب الآخر.

وبعد استراحة قصيرة في أحد الأراضي الخضراء، واصل الإوز وصغاره توجهه إلى الحديقة الأولمبية.

وأوقفت خدمات الطوارئ حركة المرور على الطريق الرئيسي مرة أخرى، وتحرك الإوز بأمان نحو الحديقة، بحسب بيانات الشرطة.