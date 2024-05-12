هذا ما يحدث للكلي عند تناول الموز.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

للموز شعبية كبيرة لأنه من الفواكه المميزة لدى الكبار والصغار، وله كذلك إيجابي لتناول ثمرة موز على صحة الكلى، بحسب ما ذكره موقع medicinenet.

يمكن للموز أن يكون علاجًا مفيدًا بشكل فعال ضد حصوات الكلى، لأنه غني بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم ومنخفض في الأوكسالات.

وأظهرت الدراسات أن تناول موزة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بمشكلات الكلى المختلفة، وأبرزها حصوات الكلى، وحدوث اضطراب في وظائفها.

البوتاسيوم

يؤدي البوتاسيوم دورًا حاسمًا في إدارة كمية الكالسيوم التي تفرز خارج الجسم، لذا في حالة أن جسمك يعاني من فرط إفراز الكالسيوم، فقد يترك ذلك فائضا من الأوكسالات في الجسم ويزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى من أوكسالات الكالسيوم.

وبالتالي فإن المحتوى العالي من البوتاسيوم الموجود داخل الموز يمكن أن يساعد في منع حصوات الكلى عن طريق موازنة محتوى الكالسيوم والأكسالات في الجسم، كما يمكن أن يساعد البوتاسيوم أيضًا في موازنة حموضة البول.

فيتامين ب6

الموز مصدر رائع لفيتامين ب 6، الذي يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء وكذلك إزالة المركبات الكيميائية غير المرغوب فيها من الكبد والكليتين.

الماغنيسيوم

الماغنيسيوم الموجود في الموز مفيد في صحة الكلى، حيث يتحد بسهولة مع الأكسالات الموجودة في الأطعمة التي نستهلكها ويمنع نمو بلورات أكسالات الكالسيوم التي تلحق الضرر بصحة الكلى، وتزيد من خطر تكون الحصوات.

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