هذا ما يحدث لضغط الدم عند تناول البطيخ.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتناول كثيرون البطيخ نظرا لفوائده العديدة، إذ أنه من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة، لكن هل تعرف تأثيره على ضغط الدم؟.

وبحسب موقع Medicalnewstoday، فإن البطيخ يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، إذ يحتوي على حمض أميني يسمى سيترولين، والذي يحوله الجسم إلى الأرجينين.

هذا الأمر يساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو غاز يريح الأوعية الدموية ويحفز المرونة في الشرايين، وتساعد هذه التأثيرات على تدفق الدم، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم المرتفع.

ويمكن للبطيخ خفض ارتفاع ضغط الدم، وإدارة مستويات الكوليسترول، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C و A والمركبات النباتية الصحية الأخرى التي ثبت أنها تحسن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

فوائد أخرى

- يساعد على الترطيب

- يحسن صحة القلب

- يقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي

- يساعد في تخفيف وجع العضلات

يحسن الهضم

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