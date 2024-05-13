طبيب: مواد "تشحيم المفاصل" لها تأثير وهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قال الدكتور جريجور بيرشه إن المكملات الغذائية المحتوية على "الجلوكوزامين" و"الكوندرويتين" لا تساعد في علاج المفاصل، حيث لا يمكنها تجديد أو إعادة بناء الغضاريف.

وأوضح جرّاح العظام الألماني أن هذه المكملات الغذائية وغيرها من "مواد تشحيم المفاصل" المزعومة لها تأثير "وهمي" في الدراسات واسعة النطاق.

المرضى بالسكري

ومن ناحية أخرى، أشار بيرشه إلى أن "الغلوكوزامين" يمكن أن تؤثر على مستوى السكر بالدم، وتيثل مشكلة خاصةً للمرضى بالسكري، محذراً منها المرضى الذين يتعاطون مضادات تخثر الدم، مثل الكومارين تحديداً؛ لأن المكملات الغذائية المحتوية على "الغلوكوزامين" قد تتسبب في زيادة مفعولها.