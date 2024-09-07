الامارات | جريمة غامضة في العراق.. فتح باب المنزل فتلقى 4 رصاصات في جسده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة البصرة في العراق جريمة غامضة أثارت الذعر في نفوس الأهالي، بعدما فوجئ شاب بأربع رصاصات تستقر في جسده بمجرد فتحه باب المنزل.

وفي التفاصيل، فقد أكد مصدر أمني أن شرطة منطقة القرنة شمالي البصرة، تبحث عن مسلح مجهول فتح النار على شاب أمام منزله، أمس، وأصابه بأربع رصاصات استقرت في أطرافه السفلى، دون معرفة الأسباب، بحسب شبكة "964" العراقية.

على الفور، تم نقل المصاب إلى المستشفى ولا يزال يخضع للعلاج، فيما بدأت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح التحقيقات في الواقعة، وجمع الأدلة، لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، والوصول للجاني.