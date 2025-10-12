شكرا لقرائتكم خبر «شعراء الشام في أرض الشعر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، ندوة حوارية بعنوان «شعراء الشام في أرض الشعر»، شارك فيها الشاعران حذيفة العرجي وياسر الأطرش، وسط حضور تفاعل مع القصائد التي جمعت بين الوجدان الوطني والحنين الإنساني والتجربة الجمالية المتجددة.

واستهل العرجي الندوة بكلمة عبر فيها عن سعادته بالعودة إلى الرياض التي نشأ فيها، مقدما شكره للمملكة قيادة وشعبا على اهتمامها بالشأن السوري.

وأشار إلى أن الرياض كانت مهد كلمته الأولى وموطن إلهامه، ثم ألقى قصائد احتفت بالوطن والانتماء، من أبرزها «هبت رياح المجد» التي خص بها تاريخ الجزيرة العربية ورموزها الشعرية.

بدوره قدم الأطرش مجموعة من النصوص التي عبر فيها عن محبته للرياض بوصفها حاضرة الثقافة العربية، وتناول موضوعات الغزل والتأمل الإنساني، مصورا مشاعر العودة ومدن الذاكرة، مؤكدا أن الشعر مساحة تلاق للتجارب مهما تباعدت الجغرافيا.

وشهدت الندوة تفاعلا من الجمهور الذي امتلأت به القاعة، وتنوعت قراءات الشاعرين بين النص العمودي والحديث، في مشهد شعري يجسد الحضور السوري في الساحة الثقافية السعودية.

وتأتي هذه الندوة ضمن البرنامج الثقافي المتنوع للمعرض، الهادف إلى إبراز التجارب الشعرية العربية وتوسيع التبادل الثقافي بين المبدعين، بما يعزز موقع الرياض مركزا للثقافة العربية وملتقى للإبداع الأدبي.