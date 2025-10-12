العثور على مذكرات السنوار.. "احرقوا كل شيء"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: بعد اغتيال محمد السنوار، عثرت وحدة خاصة إسرائيلية على نسخة رقمية من مذكرة مكتوبة بخط يد يحيى السنوار مكونة من ست صفحات، تدعو فيها حماس صراحة إلى استهداف المدنيين الإسرائيليين قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت.

وتم العثور على المذكرة على جهاز كمبيوتر غير متصل بأي شبكة في مجمع تحت الأرض استخدمه السنوار أثناء اختبائه.

وتتضمن الرسالة، المؤرخة في 24 أغسطس (آب 2022)، توجيهات مكتوبة باللغة العربية لاستهداف الأهداف العسكرية والمدنية، بحسب ما قاله سبعة مسؤولين إسرائيليين لصحيفة نيويورك تايمز .

وذكرت الصحيفة الأميركية التي اطلعت على الرسالة أن تعليمات صدرت لحماس ببث كل ما حدث خلال الغزو لإثارة الخوف والشعور بعدم الاستقرار في أنحاء الدولة اليهودية.

وجاء في المذكرة "يجب التأكيد على قادة الوحدات بالقيام بهذه الأعمال عمداً وتصويرها وبث صورها في أسرع وقت ممكن".

«وثقوا مشاهد الرعب الآن، وقوموا ببثها على القنوات التلفزيونية للعالم أجمع»، هذا ما قاله قائد من مدينة غزة، يُدعى أبو البراء، لعملاء في منطقة كيبوتس سعد، وفقًا لرسالة اعترضتها إسرائيل. «اذبحوهم. دمروا بني إسرائيل».

وكانت تعليمات مماثلة قد صدرت عن القادة في السابع من أكتوبر (تشرين) الأول، وفقاً لساعات من الاتصالات غير المعلنة سابقاً بين القادة والمرؤوسين التي اعترضتها إسرائيل أثناء الهجوم وأطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز

وفي الأيام الأولى من الحرب، أنكرت حماس استهداف المدنيين وزعمت أنها احتجزت النساء والأطفال كرهائن من أجل سلامتهم.

أُطلق سراح معظم الأطفال في صفقة نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إلا أن جثث الأخوين بيباس ووالدتهما شيري لم تُسلم إلا بعد أكثر من عام. وقد اكتُشف أن أفراد العائلة، باستثناء الأب ياردن بيباس، تعرضوا للضرب حتى الموت على يد فلسطينيين بعد اختطافهم بفترة وجيزة، بحسب نيويورك تايمز.

ورغم أن تعليمات السنوار لم تتضمن أخذ المدنيين رهائن، إلا أنه أمر بدخول الأحياء السكنية وإشعال النار فيها "بالبنزين أو الديزل من صهريج". "يجب التحضير لتنفيذ عمليتين أو ثلاث عمليات يتم فيها حرق حي أو كيبوتس أو شيء مشابه بالكامل"، بحسب المذكرة.

وكشفت رسالة تم اعتراضها من أحد قادة حماس أن التوجيه تم تنفيذه في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

أبو محمد، أحد قادة حماس في مدينة غزة، قال لمرؤوسيه: "ابدأوا بإحراق المنازل". وقال، وفقًا للمكالمات المُعترضة: "احرقوا، احرقوا. أريد أن يحترق الكيبوتس بأكمله".

وفي الوقت نفسه تقريباً، قال أحد قادة حماس، أبو العبد: "أشعل النار في أي شيء".

في إحدى الرسائل المُعترضة، وجّه أبو معاذ، القيادي في حماس "اقتلوا كل من في الطريق... اقتلوا كل من تصادفونه". "يا شباب، احتجزوا الكثير من الرهائن... احتجزوا الكثير من الرهائن".

ودعت المذكرة أيضًا إلى تنفيذ أعمال وحشية ضد الجنود الإسرائيليين، مع التركيز على الأعمال المؤلمة والرمزية. "دهس رؤوس الجنود" كما جاء في الرسالة.

وذكر التقرير "إطلاق النار على الجنود من مسافة قريبة، وقتل بعضهم بالسكاكين، وتفجير الدبابات". ورفض عزت الرشق، مدير مكتب الإعلام لحركة حماس في قطر، التعليق على تقرير صحيفة نيويورك تايمز.

