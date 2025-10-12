«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أمس، أنها تعمل على إعادة الخدمات المصرفية في غزة بأقرب وقت، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع حير التنفيذ.

وأوضحت في بيان، أنها تواصل العمل بكل جد وإصرار لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت.

وشددت سلطة النقد الفلسطينية على التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب أهلنا في قطاع غزة في هذه المرحلة الدقيقة، والتعاون مع مختلف مؤسسات الإغاثة والشركاء المحليين والدوليين، لتسهيل تدفق المساعدات عبر توفير الخدمات المالية والمصرفية اللازمة.

وأمس الأول، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، وفق الجدول الزمني والإجراءات الفنية المعتمدة.

وقالت إن الفروع التي سيتم إعادة افتتاحها خلال الأسبوع الجاري هي البنك العربي- فرع الرمال، وبنك القدس وبنك فلسطين فرع الرمال - غزة، فرع النصيرات، فرع دير البلح، وفرع غزة.