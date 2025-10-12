بحضور 20 زعيما.. مصر تنظم قمة بشأن إنهاء حرب غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال متحدث باسم الرئاسة المصرية، السبت، إن مصر تستضيف قمة دولية في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة المصرية، في بيان "تُعقد قمة دولية تحت عنوان قمة شرم الشيخ للسلام... الاثنين الموافق 13 (تشرين الأول) أكتوبر 2025، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأشار البيان إلى "مشاركة قادة أكثر من عشرين دولة" في القمة التي "تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة" وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي.

ومن بين القادة المشاركين في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بينما لم تتأكد بعد مشاركة المستشار الألماني فريدريش ميرتس رغم تلقيه دعوة من الرئيس السيسي لحضور القمة.