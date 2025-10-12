شكرا لقرائتكم خبر الخطاط الأوزبكي حبيب الله يستعرض تجربة كتابة المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلط معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الضوء على فنون الخط الأوزبكي من خلال ندوة حملت عنوان «فن الخط..الربط بين التقاليد والحداثة»، قدمها الخطاط الأوزبكي حبيب الله صالح، وأدارها الدكتور عادل خميس.

واستعرض حبيب الله خلال الندوة تجربته الفنية التي ارتكزت على كتابة المصحف الشريف، وخط بيده نسخة قديمة من المصحف العثماني الشريف المحفوظة في مركز الحضارة الإسلامية، مقدما للحضور لمحات عن تجربته في أوزبكستان والعالم الإسلامي، بوصفها نموذجا لفن الخط الأوزبكي، وآسيا الوسطى عموما.

وتناول في حديثه تاريخ فن الخط الأوزبكي الذي يعد أحد الوجوه الفنية البارزة في بلاده، مشيرا إلى جهود أوزبكستان في دعم الفنون الإسلامية من خلال تنظيم المعارض، وورش العمل الخاصة بالخط العربي، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات عربية وعالمية تعنى بالفنون الإسلامية، إلى جانب إقامة مهرجانات متنوعة في كبرى المدن الأوزبكية.

وتطرق إلى تجربته الشخصية في تعلم اللغة العربية في مدن أوزبكستان، ثم انتقاله إلى عدد من الدول العربية للتزود بالعلم، وإتقان فن الخط العربي.