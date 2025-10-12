القمة النارية بين العراق والسعودية.. متى وأين؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بغداد: حافظ المنتخب العراقي لكرة القدم على حظوظه في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بانتصاره على إندونيسيا، في الملحق الآسيوي، مساء السبت، ويسعى أسود الرافدين لتحقيق حلم طال انتظاره 40 عاماً، فقد كان التأهل المونديالي الأخير للعراق عام 1986 في المكسيك، وهي المشاركة المونديالية الوحيدة للعراق.

وحقق منتخب العراق السبت، فوزا ثمينا على إندونيسيا، بهدف وحيد سجله البديل زيدان إقبال، ضمن منافسات المجموعة الثانية من مرحلة الملحق الآسيوي بتصفيات المونديال.

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 3 نقاط في وصافة المجموعة، بفارق الأهداف المسجلة خلف المنتخب السعودي، الذي أصبح الأقرب للتأهل لكأس العالم، خاصة أنه يملك أفضلية تهيديفية على نظيره العراقي، مما يعني أنه يكفيه التعادل لحسم التأهل، كما أن المنتخب السعودي يخوص المباراة المصيرية على أرضه وبين جماهيره في مدينة جدة، الثلاثاء المقبل، الساعة 09:45 مساءً بتوقيت السعودية.

ويتفوق "الأخضر" بعدما سجل 3 أهداف في مواجهة إندونيسيا واستقبل هدفين، بينما سجل العراق هدفا وحيدا وحافظ على نظافة شباكه، لكن عدد الأهداف يرجح كفة المنتخب السعودي.

فماذا يحتاج منتخب العراق للتأهل إلى كأس العالم 2026 مباشرة؟ لا يمتلك منتخب العراق سوى فرصة وحيدة للتأهل إلى المونديال بشكل مباشر، وهي الفوز على مضيفه المنتخب السعودي، يوم الثلاثاء المقبل.

وفي حالة الهزيمة أو التعادل سيتجه منتخب العراق للمنافسة على بطاقة في الملحق العالمي، برفقة ثاني المجموعة الأولى، ليحتفظ بآماله في التأهل لكن بحظوظ أقل، في ظل صدامات متوقعة مع منتخبات كبيرة.

ويتأهل مباشرة إلى المونديال متصدرا مجموعتي الملحق الآسيوي، بينما يخوض الوصيفان مباراة فاصلة يصعد الفائز بها إلى الملحق العالمي الذي يضم 6 منتخبات يتأهل منهما منتخبان إلى النهائيات.