سعر سهم الدريس (4200) يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 12-10-2025

صعد سعر سهم الشركة العالمية للتأمين التعاوني (8280) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما نجح بتحركاته السابقة في اكتساب زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، كما نجح في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب، ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة 14.32 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 16.22 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد