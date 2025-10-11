اخبار السعوديه

الطائرة الإغاثية السعودية الـ67 تصل إلى مطار العريش محمّلة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة

  • الطائرة الإغاثية السعودية الـ67 تصل إلى مطار العريش محمّلة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة 1/3
  • الطائرة الإغاثية السعودية الـ67 تصل إلى مطار العريش محمّلة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة 2/3
  • الطائرة الإغاثية السعودية الـ67 تصل إلى مطار العريش محمّلة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة 3/3

بيروت - نادين الأحمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية رقم 67 إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، ضمن الجسر الجوي الذي يُسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الدفاع السعودية وسفارة المملكة في القاهرة، وذلك لنقل المساعدات الإغاثية الموجّهة إلى قطاع غزة.

وحملت الطائرة على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية والحقائب الإيوائية المخصصة لتلبية احتياجات الأسر الفلسطينية المتضررة داخل القطاع، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرّ بها السكان جراء استمرار الأزمة.

 

ويأتي هذا الدعم امتدادًا للجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدّمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، ومواجهة أزمة المجاعة ونقص الإمدادات الأساسية داخل غزة.

ويؤكد هذا التحرك الإنساني التزام المملكة بدورها الريادي في دعم القضايا الإنسانية والإغاثية إقليميًا ودوليًا، وحرصها المستمر على مساندة الشعوب المتضررة في مختلف مناطق العالم، انطلاقًا من مبادئها الثابتة في العطاء والتكافل الإنساني.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

