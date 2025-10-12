انت الان تتابع خبر السوداني يتصل ببعثة المنتخب الوطني ويؤكد ثقته باللاعبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبّر السوداني عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب في جميع مبارياته، مؤكداً ثقته باللاعبين؛ لأهمية كرة القدم وتأثيرها لدى العراقيين، وينتظر الشعب العراقي النتائج الطيبة منهم، كما دعاهم إلى نسيان التصفيات الأولية والتركيز على المباريات المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن "الفوز في المباراة هو نصر مهم لا يقلّ أهمية عن أي نصر يتحقق في المجالات الأخرى".