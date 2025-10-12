شكرا لقرائتكم خبر برامج فنية متخصصة بمركز الدرعية لفنون المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الدرعية لفنون المستقبل - أول مركز متخصص في فنون الوسائط الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - إطلاق برنامج عام متكامل يضم ورشا عملية ودورات متقدمة بالتزامن مع معرض «استمرارية 25» الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل في مقر المركز بالدرعية.

ويعد معرض «استمرارية 25» من المعارض الهادفة إلى إبراز الأصوات المتنوعة التي تسهم في تشكيل مستقبل فنون الوسائط الجديدة، والفنون الرقمية.

ويتيح البرنامج فرصا تعليمية وتفاعلية للفنانين والهواة من مختلف الأعمار من خلال تجارب تغطي الفنون الرقمية التفاعلية، والتصوير الفوتوغرافي، والواقع الافتراضي، والتصوير الرقمي وغيرها من المجالات، بما يشجع المشاركين على اختبار التقنيات المعاصرة، وإبداع أعمال جديدة.

ويشتمل البرنامج على ورشة كتابة بعنوان بناء العوالم في عصر الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة 17 أكتوبر ، وورشة تقنيات الإضاءة في التصوير الرقمي يومي 17 و18 أكتوبر، كما ستقام ورشة التعبير الفني عبر الكتابة يوم 18 أكتوبر، إضافة إلى دورة متقدمة بعنوان التصميم الإبداعي للصوت يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر، وورشة النمذجة السريعة في 14 نوفمبر، وورشة أساسيات الموشن جرافيك يوم 15 نوفمبر.

كما يعد مركز الدرعية لفنون المستقبل صرحا للفنون والبحوث والتعليم يهدف إلى استكشاف الآفاق الجديدة للممارسات الإبداعية في المجالات التي يتقاطع فيها الفن مع العلوم والتكنولوجيا وأسس بمبادرة من وزارة الثقافة ليكون أول مركز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعنى بفنون الوسائط الجديدة والفنون الرقمية ويسهم في تمكين الفنانين والباحثين من التعاون والابتكار عبر فعاليات، وبرامج تعليمية، وإقامات فنية وبحثية.