شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات معرض «المدينة بيلدكس 2025 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق في المدينة المنورة الخميس المقبل، فعاليات معرض «المدينة بيلدكس 2025 »في نسخته الثانية، الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الحالي في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 150 شركة عارضة من داخل المملكة وخارجها، تمثل نخبة من الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني.

ويعد المعرض من أبرز الفعاليات المتخصصة في هذا القطاع، حيث يوفر منصة متكاملة تجمع المصنعين والموردين والمهندسين والاستشاريين وصناع القرار من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز التواصل، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات، والتقنيات الحديثة في مجالات البناء والتطوير العمراني.

ويهدف «بيلدكس 2025» إلى تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في البناء المستدام، ومواد التشييد، وحلول الطاقة المتجددة، إلى جانب إبراز المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030م».