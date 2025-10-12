العالم يتفق على خطة سلام لغزة: ستارمر يتوجه إلى شرم الشيخ لحضور التوقيع وعودة الرهائن صباح الإثنين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى مصر، الإثنين، لحضور "قمة شرم الشيخ للسلام" التي ستشهد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، في خطوة وصفت بأنها "نقطة تحول تاريخية" بعد عامين من الصراع.

وستُعقد القمة، التي تسعى لفتح الباب أمام تحويل السلام المؤقت إلى دائم، برئاسة مشتركة من الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأميركي دونالد ترامب، وبحضور دولي واسع.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، فإن المرحلة الأولى من الخطة ستركز على الجانب الإنساني، حيث ستشهد عودة الرهائن إلى عائلاتهم وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بحلول صباح يوم الاثنين.

وأشاد البيان البريطاني بالجهود الدبلوماسية التي قادت للاتفاق، منوهاً بـ"قيادة الرئيس ترامب" ودور مصر وقطر وتركيا. وانضمت فرنسا وألمانيا إلى هذا الموقف في بيان مشترك صدر عن الدول الأوروبية الثلاث عقب اتصال هاتفي بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث رحب الزعماء بالتقدم المحرز.

ومن المتوقع أن يحضر القمة قادة السعودية، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، قطر، الإمارات، الأردن، تركيا، باكستان، إندونيسيا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

ما هي تفاصيل خطة السلام؟

الخطة، التي تمثل تتويجاً لجهود دولية واسعة، تتكون من مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى (الفورية): تشمل تبادل الرهائن والأسرى، ومن المتوقع أن تبدأ فوراً بعد التوقيع.

المرحلة الثانية (اللاحقة): تنتقل إلى الترتيبات الأمنية والسياسية، وتتضمن "تفكيك سلاح حماس"، ونشر "بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار" مدعومة بـ"قوة أمن دولية"، بالإضافة إلى تطبيق "ترتيبات حكم انتقالي" في غزة.

وأكد ستارمر أن المملكة المتحدة ستقدم "دعمها الثابت" لضمان نجاح وقف إطلاق النار، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، والعمل على "تأمين أساس لسلام وأمن دائمين" في المنطقة.