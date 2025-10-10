تابع الان خبر وزارة الخارجية السعودية ترحب بالاتفاق بشأن غزة وتدعو إلى تحرك عاجل لوقف الحرب وتحقيق السلام العادل حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - رحّبت وزارة الخارجية السعودية بـ الاتفاق بشأن غزة، والذي يبدأ بموجبه تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرامي إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة الطريق نحو سلام شامل ومستدام في المنطقة.

وأشادت الوزارة، في بيان صدر اليوم، بالجهود الكبيرة التي أسهمت في الوصول إلى هذا التفاهم، مثمنة الدور الفاعل الذي قام به الرئيس الأمريكي ترمب، إلى جانب الوساطة الدبلوماسية لكل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والتي كان لها أثر بارز في تيسير مسار المفاوضات وتحقيق هذا التقدم.

وأكدت المملكة أن هذا الاتفاق يمثل خطوة محورية نحو تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، ويمهّد للبدء في انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من القطاع، وإعادة الاستقرار إلى الأراضي الفلسطينية، بما يفتح الباب أمام مفاوضات جادة تفضي إلى السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

وجددت المملكة العربية السعودية دعمها الثابت لجهود تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك الداعي إلى تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية مع المجتمع الدولي لدعم جميع المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.