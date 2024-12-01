الامارات | معرض فني إماراتي صيني في بكين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت سفارة دولة الإمارات لدى بكين، بالتعاون مع الأكاديمية المركزية للفنون الجميلة، معرضاً فنياً مشتركاً تحت عنوان «الإبداع والبحث للفنانين الشباب»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصداقة الإماراتي- الصيني احتفالاً بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتضمن المعرض، الذي شهد حضوراً جماهيرياً لافتاً، ثلاثة أقسام رئيسة، هي: «الشباب في الفن»، و«التعلم المتبادل بين الحضارات»، و«صور الوطن»، حيث عُرضت فيه أعمال فنية متميزة لمواهب شابة من البلدين.

وأكد محمد الاستاد الحمادي، نائب رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، أن المعرض يمثل جسراً ثقافياً مهماً يعزز التواصل بين البلدين.