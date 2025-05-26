كيف تحافظ على جسمك باردا بمشروبات بسيطة من مطبخك؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تواجه مصر هذه الأيام واحدة من أشد موجات الحر التي تمر بها منذ سنوات؛ إذ تسجل درجات الحرارة أرقاما قياسية تتجاوز المعدلات الطبيعية في مختلف المحافظات، وفي ظل هذا الوضع الطارئ، تتجه الأنظار نحو الوسائل البسيطة والفعالة لتخفيف آثار الحرارة على الجسم، وعلى رأسها المشروبات الطبيعية، التي تسهم في ترطيب الجسم والوقاية من الإجهاد الحراري.

مشروبات طبيعية تمنحك الانتعاش في دقائق

من جهته، أكد الدكتور أحمد علام، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال هذه الفترة، يشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة، خاصة خلال ساعات الذروة من الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا، مشيرا إلى أن الجسم يفقد كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الشديد، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد «علام» على أن شرب الماء يظل الخيار الأول والأهم للحفاظ على ترطيب الجسم، لكنه أوصى أيضا بمجموعة من المشروبات الطبيعية، التي تساعد على تبريد الجسم وتعويض الفاقد من السوائل والمعادن، ومن أبرز هذه المشروبات عصير الليمون الطازج مع النعناع، الذي لا يقتصر دوره على الانتعاش فقط، بل يساعد أيضا على منع الجفاف وتحسين الهضم.

ونصح استشاري التغذية العلاجية، بتناول ماء جوز الهند، لاحتوائه على إلكتروليتات طبيعية تعوض الجسم عن الأملاح المفقودة، وتمنحه طاقة وانتعاشا فوريا.

الشاي المثلج

ولفت إلى أنه من المشروبات الفعالة أيضا الشاي المثلج بالليمون أو النعناع، فهو يساهم في خفض حرارة الجسم وتحسين الدورة الدموية، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل، دون إضافة الكثير من السكر، مؤكدا أن عصير البطيخ من الخيارات المثالية أيضا، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء ومضادات الأكسدة، ما يجعله مثاليا لتبريد الجسم بسرعة.

ونصح الدكتور أحمد علام بتجنب المشروبات الغازية والمشروبات السكرية بكثرة، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل وتؤدي إلى الجفاف، مشددا على أهمية تناول اللبن الرائب أو الزبادي المخفوق، لاحتوائهما على البروبيوتيك والبروتينات التي تساعد في ترطيب الجسم وتعزيز المناعة.