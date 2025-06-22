الامارات | سلطان القاسمي يشهد تخريج الدفعة الثالثة من طلبة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّـر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عن سعادته وفخره بمهارات الطلبة خريجي الأكاديمية، مشيداً سموه بعطاء الطلبة الذي شاهده في أداء على خشبة المسرح وفي الفصول وحتى يوم التخرج.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سموه في حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلبة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أمس، والذي عُقد في مقر الأكاديمية، مرحباً سموه بخريجي الأكاديمية الذين ينتمون لمختلف دول الوطن العربي.

وأشاد صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، بجهود الهيئة الإدارية والأكاديمية، مشيراً إلى مضيها قدماً بجد واجتهاد وعطاء غير منقوص، كاشفاً سموه أنه في سبتمبر المقبل ستبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الأكاديمية، من خلال افتتاح كلية الموسيقى التي ستفتح أبوابها لطلبة العالم العربي، مؤكداً سموه أنهم سيكونون في إمارة الشارقة بين أهلهم وسيلقون الدعم الكامل.

وأوضح سموه سعي أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية إلى طرح برنامج يختص في علم السينما، مشيراً إلى أنه ليس بالأمر الهين، موضحاً أن الأكاديمية ستكتمل بعدها بثلاث كليات متخصصة: المسرح والموسيقى والسينما.

وأضاف صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية قائلاً: «هذا العِلم علم يغير في كثير من مواقع الزّلل، أكان في الأمم أو الإنسان، والحمدلله نحن نمشي بخطى هادئة جداً، لا نضع رجلنا في مكان فيه زلل».

من جانبه، ألقى الدكتور بيتر بارلو المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، كلمة رحب فيها بصاحب السمو رئيس الأكاديمية والحضور في حفل التخرج الثالث، مثمناً جهود سموه ورؤيته التي تسهم في تقدّم الأكاديمية، واهتمام سموه بالتعليم الذي أسهم في تعزيز ملامح الفن ليس على مستوى إمارة الشارقة فقط، بل وصلت إلى طموحات الآلاف من أبنائها، مشيراً إلى أن سموه أثبت أن التقدم الحقيقي ينبع من المعرفة، والتعاطف والمحافظة على التراث الثقافي.

من جانبها، ألقت الفنانة زينب العسكري، كلمة ضيف شرف الحفل، معبرة عن سعادتها الكبيرة لإتاحة الفرصة بالوجود في مثل هذا الصرح الفني المميز، مشيرة إلى أن أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية حققت حلم كل فنان كان يتمنّى أن تُصقل موهبته ليقدّم رسالة هادفة للمجتمع، مؤكدة احتياج عالم الفن إلى مثل هذه الأكاديمية والرعاية والاهتمام الذي يقدّمه سموه للفنانين.

وألقت الخريجة سلمى الخروطي، كلمة نيابة عن الخريجات عبرت فيها عن بالغ امتنانها وتقديرها لصاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكدة أن رؤية سموه الحكيمة هي التي حولت الأكاديمية إلى منارة للفكر والإبداع، ومأوى حقيقي للمواهب.

وألقى الخريج عمر وردة كلمة نيابة عن الخريجين، أشاد فيها بالدور الكبير لصاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، في تأسيس ودعم الأكاديمية، قائلاً: «لولا رؤية سموه ودعمه الثابت، لما تحقق هذا الحلم الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، ويمنح الفنانين موطناً حقيقياً».