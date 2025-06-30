الامارات | باحثون قلقون من تعلم الذكاء الاصطناعي التلاعب والكذب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تعد أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تُنفّذ الطلبات فحسب، بل باتت قادرة على الكذب والمراوغة والتهديد، من أجل تحقيق أهدافها، وهو ما يثير قلق الباحثين.

وبعد تهديده بوقف استخدامه، عمد «كلود 4»، وهو نموذج جديد من شركة «أنثروبيك»، إلى ابتزاز مهندس وتهديده بالكشف عن أسرار شخصية وعائلية، أما برنامج «أو 1» (o1) التابع لشركة «أوبن إيه آي»، فحاول تحميل نفسه على خوادم خارجية، وأنكر ذلك عند ضبطه متلبساً.

وبات الذكاء الاصطناعي الذي يخدع البشر واقعاً ملموساً، بعدما كنّا نجده في الأعمال الأدبية أو السينمائية.

ويرى الأستاذ في جامعة هونغ كونغ، سايمن غولدستين، أن هذه الهفوات ترجع إلى الظهور الحديث لما يُسمى نماذج «الاستدلال»، القادرة على التفكير بشكل تدريجي، وعلى مراحل بدلاً من تقديم إجابة فورية.

ويقول ماريوس هوبهان، رئيس شركة «أبولو ريسيرتش» التي تختبر برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي الكبرى، إن «أو 1» - النسخة الأولية لـ«أوبن إيه آي» من هذا النوع، التي طُرحت في ديسمبر - «كان أول نموذج يتصرف بهذه الطريقة».

وتميل هذه البرامج أحياناً إلى محاكاة «الامتثال»، أي إعطاء انطباع بأنها تمتثل لتعليمات المبرمج، بينما تسعى في الواقع إلى تحقيق أهداف أخرى.