الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح الغفلي والخاطري في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد مايد خليفة الغفلي، بمناسبة زفاف نجله مايد إلى كريمة مايد سلطان الخاطري، وذلك بمجلس المشرف في أبوظبي، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وقدّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى، عزّ وجلّ، أن يديم على دولة نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العروسين عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركتهم أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية.

