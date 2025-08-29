تسريحة الشعر المرفوع تسيطر على إطلالات النجمات في مهرجان فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:59 مساءً - في كل عام، تتحوّل السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا إلى منصّة عالمية تستعرض أبرز صيحات الموضة والجمال، وفي دورة عام 2025 لحفل لمهرجان فينيسيا 2025، خطفت تسريحات الشعر المرفوع الأضواء لتصبح العنوان الأبرز في إطلالات النجمات، حيث جمعت بين الفخامة الكلاسيكية واللمسة العصرية التي تعكس شخصية كل نجمة. من الشينيون، إلى الكعكة العالية، والمنخفضة الناعمة التي تفيض بالأنوثة، مرّت النجمات على السجادة الحمراء بأساليب متنوعة أثبتت أن الشعر المرفوع لا يزال صيحة خالدة تتجدد عاماً بعد عام.

وقد اختارت لك الخليج 365 باقة من أجمل تسريحات الشعر المرفوع التي سيطرت على إطلالات النجمات في مهرجان فينيسيا 2025 بدورته الـ 82

دولما ليزا بتسريحة الشعر المرفوع المشدود

في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تألقت النجمة دولما ليزا Dolma Lisa على السجادة الحمراء بتسريحة الشعر المرفوع المشدود التي أبرزت ملامح وجهها بلمسة عصرية، هذه التسريحة الكلاسيكية بطابعها البسيط، منحتها مظهراً مشدوداً يضيء تقاسيم العينين ويبرز جمال البشرة الموحّدة، فيما سمحت للأقراط الألماسية الطويلة بأن تتلألأ بأسلوب لافت.

باولا توراني بتسريحة مرفوعة مع تموجات



في إطلالة ساحرة، خطفت النجمة باولا توراني Paola Turani الأنظار على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا 2025، حيث أطلت بتسريحة الشعر المرفوع ذات الطابع العصري الأنيق، فقد اختارت رفع شعرها بالكامل بأسلوب مشدود مع تموجات طبيعية في الأعلى، ما منح وجهها مظهراً مشدوداً وملامح بارزة تفيض ثقة وقوة، هذه التسريحة لم تكتفِ بإبراز جمال عينيها ومكياجها الناعم، بل انسجمت بسلاسة مع فستانها الأحمر الجريء.

داناي بابا بتسريحة مرفوعة مع الغرة الجانبية

في افتتاح فيلم La Grazia ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 تألقت النجمة داناي بابا Danae Pappa على السجادة الحمراء بإطلالة خلابة، عززتها تسريحة الشعر المرفوع الناعمة التي أضافت لمسة رومانسية إلى مظهرها، فقد اختارت رفع شعرها إلى أعلى مع ترك بعض الخصلات المنسدلة برقة على جانبي الوجه، ما أضفى بعداً أنثوياً ينسجم تماماً مع فستانها الوردي المنفوش ذي الطابع الملكي.

فالنتينا كاباسي بتسريحة الشعر المرفوع المبلل

فالنتينا كاباسي Valentina Cabassi في مهرجان فينيسيا 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ82 لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تألقت النجمة فالنتينا كاباسي Valentina Cabassi بتسريحة الكعكة المبللة التي منحتها مظهراً عصرياً جريئاً يفيض بالفخامة، هذه التسريحة المشدودة بإتقان عند الخلف مع الفرق الوسطي الأنيق عززت ملامح وجهها وحدّدت تقاسيمها بإطلالة واثقة ومشرقة في آن واحد، ما جعل إطلالتها أكثر تميّزاً هو التناسق المثالي بين الشعر المبلل والفستان الأسود الكلاسيكي المزيّن بعقد ألماسي فاخر، ما أضفى لمسة درامية راقية تتماشى مع أجواء الحفل المميز.

تشارلين ويز بتسريحة مرفوعة مع الخصلات الجانبية

بدورها، تألقت النجمة تشارلين ويز Charleen Weiss على السجادة الحمراء خلال افتتاح الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ 82، بتسريحة الشعر المرفوع الناعم التي جمعت بين الرقي والبساطة العصرية، فقد رفعت شعرها إلى الخلف بأسلوب أنيق مع ترك بعض الخصلات المنسدلة بحرية حول الوجه، ما أضفى لمسة رومانسية تعكس أنوثتها الطبيعية وتبرز ملامحها بلمسة ناعمة، هذه التسريحة جاءت متناسقة تماماً مع فستانها الأسود البراق ذي القصة الانسيابية، لتجعل حضورها أنيقاً ومتألقاً من دون أي مبالغة.

إيف هيوسون بتسريحة الكعكة المشدودة

في إطلالة آسرة على السجادة الحمراء لفيلم Jay Kelly خلال الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، خطفت النجمة إيف هيوسون Eve Hewson الأنظار، حيث تألقت بفستان أسود فاخر، ونسقت معه تسريحة الكعكة المشدودة، ما منحها لمسة راقية وعصرية في آن واحد، هذه التسريحة البسيطة والأنيقة أبرزت إشراقة بشرتها وسمحت لفستانها الأسود البرّاق بأن يتألق بلا منافس.

نجود الرميحي بتسريحة مرفوعة مبعثرة

نجود الرميحي في مهرجان فينيسيا 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



خلال اليوم الثاني من فعاليات الدورة الـ82 لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تألقت النجمة نجود الرميحي Nojoud Alrumaihi بتسريحة شعر مرفوع بلمسة أنثوية ناعمة جمعت بين الكلاسيكية والرقي، فقد اختارت رفعة طبيعية مع بعض الخصلات المنسدلة برقة على الجانبين، ما أضفى مظهراً رومانسياً يعكس نعومة ملامحها ويمنح وجهها إشراقة مشرقة، هذه التسريحة منحتها التوازن المثالي مع فستانها الأسود البرّاق ذي الطابع الملكي، كما سمحت بتركيز الأضواء على مجوهراتها الفاخرة.

بريتيكا سواروب بتسريحة شعر مرفوعة مع الفرق الوسطي

في إطلالة خلابة، تألقت النجمة بريتيكا سواروب Pritika Swarup على السجادة الحمراء لفيلم Jay Kelly في اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، بتسريحة الشعر المرفوع مع الفرق الوسطي التي منحتها إطلالة أنيقة. هذه التسريحة المشدودة بعناية عززت من جمال تقاسيم وجهها وأبرزت ملامحها الجذابة بأسلوب راقٍ، فيما سمحت لفستانها الانسيابي ولمجوهراتها البارزة بأن تكون في كامل الأضواء، الفرق الوسطي أعطاها لمسة كلاسيكية خالدة، بينما الرفعة العالية أضافت لمظهرها طابعاً عصرياً.

إيمانويلا فانيلي بتسريحة مرفوعة مع الغرة البف

على السجادة الحمراء لفيلم Bugonia خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ82 لمهرجان فينيسيا السينمائي، أطلت المضيفة الرسمية للمهرجان إيمانويلا فانيلي Emanuela Fanelli بتسريحة شعر مرفوع أنيقة عكست حضورها الراقي، فقد اعتمدت رفعة مشدودة إلى الخلف مع الغرة البف الناعمة، ما منحها مظهراً متناسقاً مع فستانها الأحمر الملكي، هذه التسريحة الكلاسيكية عززت من قوة إطلالتها، وأبرزت مكياجها الناعم وعينيها البارزتين، لتجعل حضورها متكاملاً بين الأنوثة والقوة.

كارولينا كافالي بتسريحة ذيل الحصان العالية

خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ82 لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تألقت النجمة كارولينا كافالي Carolina Cavalli على السجادة الحمراء لفيلم Il Rapimento Di Arabella، بتسريحة ذيل الحصان العالية التي أضفت على إطلالتها لمسة شبابية أنيقة، فقد جمعت بين الرفعة العملية والخصلات المنسدلة برقة على جانبي الوجه، ما منحها مظهراً أنثوياً ناعماً يفيض بالعفوية، وزيّنت ذيل الحصان بأكسسوار لامع أضاف لمسة براقة متناسقة مع تفاصيل فستانها الفضي البراق.