أسبوع باريس للموضة يختتم عروضه بـ7 صيحات مكياج نابضة بالحياة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:08 صباحاً - اختتم أسبوع باريس للموضة عروضه الجمالية بصيحات مكياج نابضة بالحياة، تجسدت بظلال العيون الحيوية مثل البنفسجي والزهري، والشفاه الساطعة بألوان جريئة مثل الأحمر الغلوسي والبرتقالي الفاتح، إلى جانب البشرة المات بنغمات وردية مشرقة. بالتالي، استعدي لموسم ربيع وصيف 2026 منذ الآن، لمواكبة أجدد صيحات المكياج وأكثرها رواجاً، والتي تتماشى مع أجواء هذين الموسمين والأزياء التي يمكن أن تختاري، فتكون إطلالتك الجمالية متفردة تستوحينها من منصات عروض أسبوع باريس للموضة. وقد اخترنا لك مجموعة من تلك الصيحات التي أُطلقت في العروض الختامية لأسبوع باريس للموضة لربيع وصيف 2026.

مكياج خوخي ناعم بلمسات معدنية على الجفون من هيرمس

من عرض هيرمس Hermes- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



برزت لمسات الأناقة العصرية في عرض هيرمس Hermes من خلال مكياج خوخي ناعم يعكس دفء الشمس ورقة الربيع. حيث تم اعتماد ظلال عيون خوخية فاتحة مع لمسات معدنية لامعة عند منتصف الجفن، ما أضفى عمقاً وإشراقة على العينين. تمّ توحيد لون البشرة بطبقة خفيفة من كريم الأساس المطفأ، فيما اكتملت الإطلالة بأحمر شفاه نيود مائل إلى الخوخي لمظهر أنثوي متوازن يجمع بين النعومة والعصرية.

إليك أيضاً أحدث صيحات المكياج وتسريحات الشعر من أسبوع ميلانو للموضة لربيع وصيف 2026

ظلال العيون الباستيل البنفسجي من شاتينغ كيو

من عرض شاتينغ كيو Shuting Qiu- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض شاتينغ كيو Shuting Qiu ، خطف الأنظار مكياج العيون الذي تزيّن بدرجات الباستيل البنفسجي الهادئ بأسلوب جريء وناعم في آن واحد. تم توزيع الظلال على كامل الجفن العلوي مع لمسة خفيفة من الهايلايتر على الزاوية الداخلية للعين لإضفاء إشراقة ناعمة. تميّزت البشرة بنضارتها الطبيعية، بينما جاءت الشفاه بلون نيود لؤلؤي لموازنة جرأة العيون ومنح الوجه طابعاً حالماً يشبه أجواء الربيع.

أحمر الشفاه البرتقالي الساطع من جان بول غوتييه

من عرض جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



أعاد جان بول غوتييه Jean Paul Gautier صيحة أحمر الشفاه البرتقالي إلى الواجهة، بلون ساطع مفعم بالطاقة والحيوية. برزت الشفاه كعنصر أساسي في الإطلالة، بينما بقي المكياج الباقي بسيطاً للغاية: بشرة مخملية ناعمة، لمسات ماسكارا خفيفة، وحواجب مشذبة بعناية. هذه الصيحة تعكس روح المرأة الجريئة التي لا تخشى الألوان وتحب أن تترك أثراً لافتاً أينما ذهبت.

أحمر الشفاه الأحمر الفاتح بلمعة بارزة من لاكوست

من عرض لاكوست Lacoste- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض لاكوست Lacoste، عادت الكلاسيكية بلمسة عصرية من خلال أحمر الشفاه الأحمر الفاتح بلمعة غلوسية أنيقة. منح هذا اللون الشفاه حجماً جذاباً ولمعاناً يعكس الضوء بطريقة آسرة، بينما جاءت البشرة نقية ومات لتوازن اللمعة الجريئة. تسريحة الشعر المنسدلة البسيطة أضافت طابعاً رياضياً أنيقاً يتناغم مع أسلوب العلامة المعروف بالبساطة الفاخرة.

مكياج مونوكروم وردي خفيف ومشرق من فيكتوريا بايكهام

من عرض فيكتوريا بايكهام Victoria Beckham- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



اعتمدت فيكتوريا بايكهام Victoria Beckham أسلوب المكياج المونوكروم الذي يوحّد ألوان الوجه ضمن تدرج واحد. اختارت الوردي الفاتح بنسق مشرق على الجفون والخدين والشفاه، ما منح العارضات إشراقة طبيعية ومتوهجة. هذا الستايل يناسب المرأة التي تبحث عن الجمال الهادئ والبشرة المتورّدة من دون أي مبالغة، ويعكس أسلوب "المكياج بلا مكياج" بأسلوب راقٍ ومفعم بالأنوثة.

مكياج البشرة المطفأ بنغمات وردية من آن ديميليميستر

من عرض ديميليميستر Demeulemeester- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض آن ديميليميستر Ann Demeulemeester، هيمنت نعومة البشرة المخملية المطفأة ذات النغمات الوردية الرقيقة. اعتمدت الدار على مكياج طبيعي المظهر يركز على توحيد اللون وتعزيز التوهج الداخلي للبشرة من دون أي لمعان. الوجنتان اكتسبتا لمسة وردية خفيفة، بينما الشفاه جاءت بلون نيود زهري مطفأ يعزز هدوء الإطلالة. النتيجة كانت مظهراً متوازناً بين النعومة والرقي العصري.

ما رأيك أيضاً بأن تتعرفي إلى صيحات جمالية من أسبوع ميلانو للموضة في أول أيامه.. وهج الستينيات يعود مجدداً

الرموش الجريئة باللون الأصفر من أوتولينجر

من عرض أوتولينجر Ottolinger- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



أما أوتولينجر Ottolinger فقد اختتم عروض باريس بلمسة فنية خارجة عن المألوف، حيث ظهرت العارضات برموش مصبوغة باللون الأصفر الجريء الذي منح العيون بعداً مستقبلياً مفعماً بالحيوية. اكتفى خبراء التجميل ببشرة طبيعية شفافة وشفاه نيود خفيفة لتبقى الرموش محور الإطلالة. هذه الصيحة الجريئة تُعد خياراً مثالياً لمحبات الابتكار وعاشقات الإطلالات غير التقليدية.

نصائح جمالية من وحي أسبوع باريس للموضة

تؤكد صيحات المكياج التي شاهدناها في ختام أسبوع باريس للموضة أن الجمال في موسم ربيع وصيف 2026 يدور حول التوازن بين الحيوية والبساطة، وأن الإشراقة الطبيعية ما زالت تتصدر المشهد، ولكن مع لمسات لونية جريئة تضفي بعداً فنياً على الإطلالة.

ولتحصلي على مكياج متجدد بأسلوبك الخاص: