عطر ديور يتحوّل إلى قصة سينمائية مع جوني ديب في فيلم "Sauvage"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 07:03 مساءً - في مشهدية مستوحاة من أفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية ومن قلب الصحراء القاحلة تحت شمس لا ترحم، تتجلّى مغامرة سينمائية جديدة عنوانها "Sauvage"، من توقيع المخرج الفرنسي جان باتيست مونديدو وببطولة النجم جوني ديب. فيلم يجسد امتدادًا ملحميًا لعطر أصبح أيقونة رجالية، من خلال قصة تمزج بين الجمال البري والبحث الداخلي عن الذات.

تناغم غامض

عطر 'Sauvage' من ديور بيوتي Dior Beauty - الصورة من العلامة

ينقل الفيلم المشاهد إلى وادي مهجور، حيث يواجه بطل وحيد بوما مفترسة وسط حرارة خانقة. مشهد مستلهم من أفلام الـ"سباغيتي وسترن" الأسطورية، حيث تلتقي أعين الرجل الوحشي بعيون الحيوان المفترس. توتر صامت يملأ الجو، لا يُعرف إن كانت هذه المواجهة ستنتهي بصراع أم بوئام، حتى تتحول العلاقة بين الكائنين إلى تناغم غامض – اتحاد رمزي بين الإنسان والطبيعة.

موسيقى تعكس الصفاء والصراع في آن

تأتي موسيقى راي كودر الخلفية لتمنح المشهد نغمة من البلوز البسيط، تعكس الصفاء والصراع الداخلي للبطل. الكاميرا، في يد مونديدو، تتنقل بين تفاصيل الصحراء وأعماق العيون، وتُعيد إلى الذاكرة رموز السينما الغربية مثل كلينت إيستوود وسيرجيو ليوني، في تحية سينمائية واضحة.

خلف الكواليس.. واقعية ساحرة

مكونات عطر 'Sauvage' من ديور بيوتي Dior Beauty - الصورة من العلامة

الفيلم تم تصويره في موقع طبيعي حقيقي، باستخدام بوما حقيقيا في محمية ضخمة، لضمان سلامة الفريق. الإخراج كان تحديًا بصريًا وتقنيًا، هدفه إضفاء مصداقية مدهشة على العمل، وخلق لحظات من التفاعل العميق بين الإنسان والحيوان، بين الواقع والرمز.

جوني ديب.. تجسيد الروح الحرة

منذ أكثر من عشر سنوات، ارتبط اسم جوني ديب بعطر Sauvage، واليوم يعيد تجسيد هذه العلاقة عبر شاشة السينما. بدور البطل الوحيد، يظهر ديب صادقًا، حرًا، وساخرًا، يعكس في أدائه رؤية وجودية: "في البرية، كل شيء أمامك...". دعوة للتأمل، وللنظر نحو الأفق دون خوف."

العطر انعكاس للرجولة المعاصرة

Sauvage ليس مجرد عطر، بل رمز للرجولة الحديثة، يتجلى في مجموعة من التركيبات المتنوعة:

• Sauvage Eau de Toilette: بنفحات برغموت كالابريا وأمبروكسان البحري، يقدم عبيرًا معدنيًا منعشًا وأنيقًا.

• Sauvage Eau de Parfum: يظهر عند الغروب، يمزج بين الباتشولي الإندونيسي والفانيليا، في توليفة غنية ودافئة.

• Sauvage Parfum: بنفحات الماندرين، حب التونكا وخشب الصندل الكريمي، يجسد العطر عمق الليل وقوة الطبيعة.

• Sauvage Eau Forte: تركيبة قوية ومنعشة كالشلال، تميزها الخزامى البيضاء والتوابل الباردة، من توقيع فرانسيس كوركدجيان.

• Sauvage Elixir:تركيبة مركزة تدمج بين اللافندر ولمسة من العرق السوس، بانفجار عطري جريء ومغناطيسي.

حرية تمتد حتى الأفق

عطر 'Sauvage' من ديور بيوتي Dior Beauty - الصورة من العلامة

في النهاية، يمثل "Sauvage" أكثر من مجرد فيلم أو عطر. إنه بيان فني وفلسفي عن الحرية، الجمال، والتحول الداخلي. في عالم سريع ومتغير، يدعونا الفيلم والعطر إلى التوقف، التأمل، والعودة إلى أصل الإنسان – متحدًا مع الطبيعة، ناظرًا إلى الأمام بثقة وسكون.

شراكة مستدامة مع منظمة WWF

تُجسّد هذه المبادرة امتدادًا لرؤية Parfums Christian Dior في تعزيز العلاقة المتجذّرة بين الإنسان والطبيعة، حيث تواصل العلامة التزامها البيئي من خلال توسيع شراكتها مع منظمة WWF. وبعد نجاحاتها في فرنسا والمكسيك، تتجه "ديور" اليوم لدعم مشروع جديد يركّز على حماية البوما في سلسلة جبال ناهويلبوتا في تشيلي.