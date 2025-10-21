تسريحات شعر من عروض أسبوع الأزياء في الرياض.. صيحات تعكس هوية المرأة العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:06 مساءً - لا يمكن إغفال تسريحات الشعر التي ظهرت على منصات عروض أسبوع الأزياء في الرياض، كونها جزءاً لا يتجزأ من أي إطلالة كانت، سواء في العمل أو في المناسبات أو خلال أوقات النهار المختلفة. وقد أوحت العروض بأن تسريحات الشعر الناعمة ستبقى الأيقونة الخالدة في عالم الموضة الجمال؛ لتؤكد أن الرقي والأناقة يكمنان في التفاصيل غير المتكلفة وغير المبالغ فيها. حيث غلبت على عروض أسبوع الأزياء في الرياض، تسريحات الشعر الناعمة مثل الشعر الويفي وتسريحة الكعكة، فيما أتى بعضها الآخر مزيناً بأكسسوارات شعر السكارف والبوندانا.

وقد جمعنا لكِ من "الخليج 365"، مجموعة تسريحات شعر أُطلقت خلال أسبوع الأزياء في الرياض، فلا تترددي في اعتمادها.

تسريحة الشعر الويفي المنسدل بأسلوب عفوي

من أكثر تسريحات الشعر التي تكرّرت على منصات أسبوع الأزياء في الرياض كانت تسريحة الشعر الويفي العفوي؛ حيث تموجات الشعر الانسيابية التي تمنح العارضة مظهراً طبيعياً جذاباً. هذه التسريحة تعبّر عن الجمال البسيط غير المصطنع، وتليق بمختلف أطوال الشعر، كما أنها تمنح الإطلالة لمسة ناعمة تعكس الثقة والأنوثة من دون أي جهد.

تسريحة الكعكة المنخفضة بالفرق النصفي والغرة المسحوبة إلى الخلف

الكعكة المنخفضة هي عنوان الأناقة الكلاسيكية، لكنها عادت هذا الموسم في أسبوع الأزياء في الرياض بأسلوب أكثر عصرية، مع فرق نصفي وغرة مشدودة إلى الخلف بإتقان. هذه التسريحة تبرز ملامح الوجه، وتُضفي لمسة من الرقي الهادئ، مما يجعلها خياراً مثالياً للمناسبات المسائية والإطلالات الرسمية، وحتى لأناقة العمل اليومية.

تسريحة الشعر المالس المنسدل مع السكارف الحريري

السكارف عاد بقوة ليزيّن الشعر بأسلوب ناعم وراقٍ. فقد ظهرت العارضات بشعر مالس منسدل، تغطيه أطراف سكارف حريري بلون واحد مثل الأبيض والأسود، ما أضفى لمسة أنثوية حالمة. هذه التسريحة مثالية للربيع والصيف، وتمنح الإطلالة لمسة من الحيوية والانتعاش، مع الحفاظ على البساطة والنعومة.

تسريحة الشعر القصير المالس بالأطراف الحادة

View this post on Instagram A post shared by Riyadh Fashion Week (@riyadhfashionweek)



قَصّات الشعر القصير سيطرت على بعض عروض الأزياء في الرياض، وقد ترافقت بشكل خاص مع تسريحات المالس الحاد عند الأطراف. هذا الستايل العصري يعكس الجرأة والثقة، ويُبرز تفاصيل الوجه بأسلوب أنيق وواضح. يمكن اعتماد هذه التسريحة مع مكياج ناعم لإبراز التوازن بين القوة والأنوثة.

تسريحة الشعر الناعم المنسدل بالفرق الجانبي

الفرق الجانبي عاد ليؤكد مكانته كأحد التفاصيل التي تغيّر شكل الإطلالة بالكامل. الشعر المنسدل الناعم مع فرق جانبي عميق يمنح الوجه شكلاً أكثر نعومة وجاذبية، ويضفي حجماً طبيعياً على الشعر. هذه التسريحة تناسب مختلف الأعمار وتلائم جميع المناسبات.

تسريحة الكعكة العالية المصقولة بالغرة المشدودة

لعاشقات الإطلالة القوية الأنيقة، برزت تسريحة الكعكة العالية المصقولة بإتقان، مع غرة مشدودة تبرز ملامح الوجه، وتمنح الرقبة طولاً وأناقة. هذه التسريحة تعكس الثقة والحضور، وتُعد من الخيارات المثالية للسهرات أو المناسبات الراقية.

تسريحة الشعر الطويل المنسدل بعفوية مع أكسسوار شرقي من اللؤلؤ والكريستال

إحدى أجمل الصيحات التي خطفت الأنظار كانت الشعر الطويل المنسدل بحرية، والمزين بأكسسوارات شرقية فاخرة من اللؤلؤ والكريستال. هذه اللمسة الفاخرة أضافت بعداً فنياً يعكس مزيجاً بين الأصالة والحداثة، وجعلت من التسريحة قطعة فنية متكاملة تعكس هوية المرأة العربية العصرية.

تسريحة الشعر القصير الناعم بالغرة الجانبية

من عرض SULITUDE في أسبوع الأزياء في الرياض - خاص الخليج 365

تُعد تسريحة الشعر القصير الناعم بالغرة الجانبية من أكثر التسريحات التي تمنح المرأة إطلالة أنيقة وراقية في الوقت نفسه. فهي تجمع بين النعومة والعصرية، وتبرز ملامح الوجه بأسلوب أنثوي جذاب. وقد برزت بقوة في أسبوع الأزياء في الرياض، حيث ارتكزت على شعر مستقيم ولامع مع غرة جانبية تنسدل برقة الى الخلف لتمنح مظهراً ناعماً ومتوازن التفاصيل.

تسريحات شعر تعكس شخصية المرأة الواثقة بأنوثتها

ما ميّز تسريحات الشعر خلال أسبوع الأزياء في الرياض هو توازنها المثالي بين العصرية والرقي؛ حيث جمعت بين الجمال الطبيعي واللمسة الفاخرة، التي تعكس شخصية المرأة القوية، الأنيقة، والواثقة بأنوثتها من دون تكلّف. فسواء اختارت تسريحة ويفي منسدلة بعفوية، أو كعكة أنيقة مشدودة بإتقان، تبقى البساطة عنوان الجمال الحقيقي، والنعومة هي السر الذي يجعل كل إطلالة آسرة بلمسات خفيفة لكنها مفعمة بالتأثير.