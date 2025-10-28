كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 05:13 مساءً - استلهامًا من المشهد الطبيعي العريق للصحراء، تكشف هيرميس Hermès عن متجرٍ جديدٍ مخصصٍ للعطور وأغراض الجمال في دبي مول.

افتتحت هيرميس Hermès متجرها الجديد للعطور وأغراض الجمال في دبي مول. يقع المتجر في الطابق الأرضي، وهو سادس عنوان لهيرميس Hermès في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكرّسٌ بالكامل لاكتشاف عالم عطور وأغراض جمال من دار هيرميس.

احتفاءً بافتتاح المتجر، كشفت هيرميس Hermès عن عطر Oud Esma، أحدث إبداعات كريستين ناجل من مجموعة Hermessence، والمتاح حصريًا في هذا المتجر. هذا الزيت العطري النقي قائمٌ على دهن العود، "خشب الملوك"، ويُبرز النفحات الخشبية والحسية والجلدية التي تميّز هذه الشجرة الآسيوية الأصيلة.تكريمًا لتضاريس الشرق الأوسط وتقاليده، صُنعت الواجهة اللمسية للمتجر من الطين المدكوك، وهي تقنية قديمة تقوم على ضغط وتشكيل المواد الخام المأخوذة من صحراء الجزيرة العربية، وتتدرج طبقات الرمل والأرض بانسيابيةٍ وتتـدّّرج ظلالها بيـن الألوان الترابّيـة وظلال الأبــيض الصدفّي لتحــيط بواجــهة المتــجر المفتوحة وتضــفي لمــسات براقة تــستحضر مــشاهد الصحراء ومعالمها.

هيرميس تفتتح متجرها الجديد للعطور وأغراض الجمال في دبي مول - الصورة من العلامة

تنساب الخطوط العضوية إلى الداخل، جاذبةً الزائرين نحو مساحةٍ منحنيةٍ مضيئةٍ بدرجاتٍ لونيةٍ أفتح. ويظهر الفسيفساء المميز من متجر 24 شارع فوبور سانت أونوريه في باريس،تتخّّللهــا لمســات مـن الصـدف اللؤلــؤي الّّلمــاع الــذي يعيــد إلــى الأذهــان بريــق ميـاه الخليــج. وتــزدان الخزائــن بالحريــر الناعــم، وتســّّلط علــى حرف العطــور وأغــراض الجمــال أضــواء آســرة.

تُحيط الأسطح البيضاء المصقولة من حجر اللافا المخصّصة للعناية والجمال بجزيرةٍ مرتفعةٍ تحتوي على منطقة جلوسٍ ومرايا لتطبيق المكياج السريع، واستشارات العطور، وتقديم النصائح الشخصية.

وخلف الخزائن المصنوعة من خشب الأرز بلون العسل، تنتظر الزائرين غرفتان خاصتان لكبار العملاء، تتيحـان تجربـًةً خاصـًةً وشـخصيًةً فـي عالـم Hermès. يمنح السجاد اليدوي المنسوج بألوان الصحراء والأرائك العميقة وطاولات التجميل الأنيقة إحساسًا بالخصوصية، بينما يستمتع الزائرون بتجربةٍ شخصيةٍ لاكتشاف العطور واستكشاف كامل مجموعة هيرميس Hermès للجمال.

تعكس المنحنيات المتماوجة للمتجر، والأثاث المصمّم خصيصًا له، والأسطح الناعمة الملمس، تناغمًا مثاليًا مع لوحة الألوان المضيئة وجمال الطبيعة في المنطقة، وقد صمّمه وكالــة RDAI الباريســّّية المتخصصة فــي الهندســة المعمارّّيــة .

جانب من متجر هيرميس الجديد في دبي مول - الصورة من العلامة

ويضم الديكور أيضًا مجموعة مختارة من الأعمال الفنية من مجموعة إيميل هيرميس Émile Hermès Collection. بالقرب من منطقة الدفع، تُعرض نقشة محفورة للفنان ألفريد دو درو Alfred de Dreux تُجسّد حصانين عربيين، رمزين للقوة والأناقة، يعكسان بفخامةٍ إرث الفروسية لدى هيرميس Hermès. كما تُعرض إعادة إنتاجٍ لوشاح Au bout du monde للفنان أنطوان كاربون Antoine Carbonne، الذي يفتح نافذةً شعريةً على مشهدٍ خياليٍّ تغمره الأحلام والخيال. ويضفي رسمٌ جداريٌّ تعبيري للفنانة سناي نيكولا Sanaé Nicolas، أُنشئ أساسًا لواجهات عرض صيف 2019 في متجر فوبورغ،لمــسًةً حيوية وحــّسّيًةً تعــكس هويـّة الدار وعالمــها الفريد.

يقدّم متجر هيرميس Hermès للعطور والجمال في دبي مول تجربةً حسّيةً غامرة، وفرصةً مثالية للزوار لاستكشاف عمق وتنوّع عالم الدار وفنونها في العطور وأغراض الجمال.