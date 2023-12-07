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تراند اليوم : أول صورة للمقدم طيار ماجد العتيبي الذي توفي في حادث سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالظهران

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أول صورة للمقدم طيار ماجد العتيبي الذي توفي في حادث سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالظهران

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صحيفة الخليج 365: توفي المقدم الطيار الركن ماجد مطر جزاء العتيبي في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، اليوم أثناء قيامها بمهمة تدريبية بالظهران.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أعلن أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023م، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

أول صورة للمقدم طيار ماجد العتيبي الذي توفي في حادث سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالظهران
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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