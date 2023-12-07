صور المقدم طيار ماجد العتيبي الذي توفي في حادث سقوط طائرة مقاتلة تجتاح منصة إكس ودعوات بالرحمة

توفي المقدم الطيار الركن ماجد مطر جزاء العتيبي، قائد طائرة مقاتلة سعودية من نوع (ف-15 إس إيه)، في حادث تحطم الطائرة، اليوم الخميس، أثناء قيامها بمهمة تدريبية في الظهران.

المقدم الطيار الركن ماجد مطر جزاء العتيبي

وأسفر الحادث عن استشهاد جميع طاقم الطائرة، وهم:

المقدم الطيار الركن ماجد مطر جزاء العتيبي، قائد الطائرة

النقيب الطيار الركن فيصل مسفر الغامدي، مساعد قائد الطائرة

ووقع الحادث عند الساعة (12:50) ظهر اليوم، أثناء قيام الطائرة بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وقدمت وزارة الدفاع السعودية التعازي والمواساة لأسر الشهداء، مؤكدة أن الحادثة سببها حادث عرضي، وأنها ستبذل قصارى جهدها لكشف ملابساته.

والمقدم الطيار الركن ماجد العتيبي من مواليد محافظة الدوادمي، وحاصل على بكالوريوس علوم عسكرية من كلية الملك فيصل الجوية، وحاصل على العديد من الدورات العسكرية المتخصصة.

وتلقى العتيبي العديد من الأوسمة والجوائز العسكرية، منها وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، ووسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثانية، وميدالية الشرف العسكري. ويعتبر العتيبي أحد الكفاءات العسكرية المتميزة في القوات الجوية الملكية السعودية، وقد خدم وطنه بكل إخلاص وتفانٍ.