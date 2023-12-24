تراند اليوم : بالفيديو.. محامي كويتي يروي قصة رجل شك في زوجته وبعدما راقبها أثناء ذهابها إلى العمل كانت المفاجأة

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي الكويتي محمد صفر ، خلال لقاء مع برنامج "صاحب تجربة " ، عن قصة ضبط رجال المباحث لزوجة شك زوجها في تصرفاتها ، وهي متلبسة بالزنا في شقة بإيجار يومي .

وقال صفر : في شيء اسمه شكوى زنا ، رجال المباحث يراقبون زوجة فترة من الزمن ، ليعرفوا إن كان كلام الزوج صحيح أو متلبسة .

وتابع: أن أحد الأشخاص أخبرني "قعدت أحاول أعرف وين مرتي تداوم مو راضية تقولي ، حتى يوم من الأيام روحت الدوام ، وشوفتها تبصم وتطلع بره الدوام ".

وواصل : المباحث صادوها بشقة بإيجار يومي .

واستطرد المحامي : تم إعطائه الحضانة ورد المهر ، وبالنهاية الرجال تنازل ، لأنه لا يبي عياله يدرون أنه فيه قضية وبالنهاية ما يبيه صار .

وعلقت السيدة قائلة : لما كنت أطلع من الدوام كان في سيارة ناطرتني بره ، أروح كل يوم مع واحد بشقق إيجار يومي أظل معه في الشقة لحين انتهاء الدوام الرسمي ، بعدها أعود لسيارتي أمام مكان دوامي وأروح آخذ الأولاد من المدارس وأرجع على البيت .