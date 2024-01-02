شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : اليوم بداية طالع الشولة تفقدوا الفقراء و المساكين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء 1445/6/20هـ بداية طالع الشولة

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أنه في مثل هذه الأيام وما بعدها يشتد البرد تفقدوا الفقراء و المساكين”.

وأضاف:” سميت بذلك من قول العرب”شالت الناقة بذيلها” إذا رفعته، وهو آخر نجوم ⁧‫المربعانية‬⁩ وعدد أيامه 13يوم ، والطالع الثالث من طوالع الشتاء فيها اسْتِمْرَار البرودة والصقيع ومظنة البرد متى مَا هبت رياح أصلها قطبي أوسيبيري وهو متوقع .”

وتابع :” أن آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة، يزرع فيه المشمش والخوخ والحبة السوداء والبطيخ والبذنجان .”

وواصل :” يبدأ فيها طلع ذكور النخل، و بواكير النخل ، ويقالاذا طلعت الشولة طال الليل طوله، واعجلت الشيخ بوله، واشدت على العائل العولة؛ كناية عن طول الليل وشدة البرد والحاجة الى الطعام واللباس.”

وأوضح أنه يوافق بدايته حالة ممطرة وهي الحالة الجوية الممطرة ⁧‫السادسة‬⁩ ⁧‫لموسم ١٤٤٥هـ، لافتًا أنه ‬حسب النماذج العددية للطقس متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة ⁧‫السادسة‬⁩ خلال الخمسة الأيام القادمة على أجزاء من الشمالية والوسطى والشرقية والغربية والجنوبية.4