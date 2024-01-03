شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تناقش إجراءات المنصات الرقمية وحلول تفعيلها مع القطاع البلدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناقش أمانة محافظة جدة، على مدى يومين، إجراءات التعريف بالمنصات الرقمية التي تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية لتطوير خدمات القطاع البلدي، وذلك ضمن ورشة الاستفادة من المنصات الرقمية للجهات ذات العلاقة، والتي افتتحت برعاية أمين محافظة جدة صالح التركي بمدينة جدة، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاعات المعنية، وأمانات المملكة.

وأكد نائب أمين محافظة جدة، المهندس علي القرني، في كلمة ألقاها خلال افتتاح اليوم الأول للورشة، أن هدف الوزارة من هذه الورش هو رفع كفاءة أداء القطاع البلدي.

وقال : إن الأعمال التشغيلية وأعمال النظافة في كل المدن السعودية تعتمد على الجهود الذاتية للأمانات، ما يؤثر بصورة إيجابية على جهود الوزارة وأماناتها في تطوير المدن، وفي رفع جودة الحياة، ورفع مؤشر رضا السكان لكل المدن السعودية.

تحقيق جودة الحياة

قدم نائب الأمين، شكره لجميع الجهات المشاركة في الورشة، متطلعاً إلى رسم خارطة طريق للعمل بشكل مشترك يعزز مستوى الأداء البلدي، ويرفع من التنافسية، ويحقق جودة الحياة، وتوجهات الدولة، بما يتوافق مع إنجازات المملكة في عام 2023، من قفزات في التحول الرقمي.

وفي ذات السياق أكد وكيل الشؤون المالية والميزانية في ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فواز العتيبي، أهمية الورشة في التعرف على الممكنات التقنية في رفع مستوى التواصل وتبادل وجهات النظر بين الأمانات وبعضها البعض والجهات المشاركة.

وقال : ”إن انعقاد الورشة في هذا التوقيت واستعراض المنصات التقنية التي وفرتها الدولة سيدعم جهود الأمانات وسيعزز من تحقيق الاستدامة المالية“.

وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالمنصات الرقمية التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكيفية الاستفادة منها في تطوير الخدمات البلدية، ورفع كفاءة الأداء البلدي.

وتشمل المحاور التي تناقشها: التعريف بالمنصات الرقمية، وكيفية الاستفادة منها في تطوير الخدمات البلدية، ورفع كفاءة الأداء البلدي، وتبادل الخبرات بين المشاركين، ورسم خارطة طريق للعمل بشكل مشترك.