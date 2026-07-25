أخبار من السعودية.. تنفيذ ثلاثة أنفاق وجسر.. استمرار أعمال تطوير محور طريق الثمامة الأوسط

إنشاء 11 جسرًا علويًّا و5 أنفاق

مشروع تطوير محور طريق الثمامة الأوسط

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 11:48 مساءً كتب شريف احمد - تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير طريق الثمامة الأوسط، ضمن جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم المحاور الحيوية في العاصمة.ويجري حاليًّا تنفيذ ثلاثة أنفاق وجسر عند تقاطعي طريق الثمامة مع طريقي الملك عبدالعزيز، والإمام سعود بن فيصل؛ بما يسهم تحسين الربط بين أجزاء المدينة، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمحور، واختصار زمن الرحلات.ويمتدُّ مشروع تطوير محور طريق الثمامة الأوسط بطول 10 كيلومترات، ويتضمَّن تطوير عدد من التقاطعات الرئيسة، وإنشاء 11 جسرًا علويًّا و5 أنفاق، بما يدعم رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين مستوى الخدمة المرورية في مدينة الرياض.وتهدف الأعمال إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمحور طريق الثمامة لتستوعب نحو 200 ألف مركبة يومياً، من خلال ثلاثة مسارات رئيسة لكل اتجاه؛ مما يعزز انسيابية التنقل بين شرق العاصمة وغربها.وترافق الأعمال الميدانية خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تتضمَّن تطبيق تحويلات مرورية مؤقتة ومطوَّرة.وتشمل مسارات بديلة محددة الاتجاهات، مدعومة بوسائل إرشادية وخرائط توضيحية لضمان سلامة قائدي المركبات واستمرار تدفق الحركة المرورية.ويأتي مشروع تطوير محور طريق الثمامة الأوسط ضمن برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمدينة الرياض.ويتضمن تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في العاصمة، من خلال رفع كفاءة المحاور القائمة، وتعزيز الربط بينها.بجانب، إضافة طرق جديدة؛ بما يسهم في بناء منظومة نقل حضرية متكاملة ومستدامة، تواكب النمو المتسارع للمدينة وتعزز جودة الحياة.