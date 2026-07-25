اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يستعرضان تطورات الأوضاع في المنطقة

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يستعرضان تطورات الأوضاع في المنطقة 1/2
  • أخبار من السعودية.. وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يستعرضان تطورات الأوضاع في المنطقة 2/2

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 11:48 مساءً كتب شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور.

احتواء التوترات

كما جرى التأكيد على بذل الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات، وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر.
وأشار الجانبان إلى أن هذه الجهود تسهم في التوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا