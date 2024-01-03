انت الان تتابع بالفيديو.. "المالك" لـ"يا هلا بالعرفج": حُثوا على الموضوعية وحقِّقوا الهدف النبيل عند طرح القضايا الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي مساء كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة البرواز، التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا لـ"خالد المالك" وهو يتحدث عن وضع نادي ‎الاتحاد الحالي، ويجيب عن سؤال الناقد "محمد البكيري" حول التعصب الرياضي قائلاً: "لا بد أن تحثوا على الموضوعية، وتحققوا الهدف النبيل عند طرح أي قضية رياضية". كما استعرض العرفج مجموعة من التوصيات لمواجهة التعصب الرياضي.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض فيديو مع المذيع "عمر الجريسي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي التي أصبح يعتبرها فرصة للقاء الأصدقاء، وإنهاء المكالمات والأعمال، وترتيب الأفكار.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "علمانيون وإسلاميون" للكاتب "علي مكي"، وهو عبارة عن حوارات ثرية، بدأت عام ١٩٩٥ إلى عام 2023. كما عرض أثناء الفقرة مقطعًا مرئيًّا للكاتب الصحفي "خالد المطرفي"، تحدَّث من خلاله عن الكتاب.