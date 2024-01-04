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قررت زوجة رفع دعوى تخبيب على محامي، وذلك بعد أن رفضت دفع أتعابه الخاصة بدعوى الخلع التي كانت تريد أن ترفعها على زوجها.
وتداول مستخدمو منصة “تويتر”، صورًا للمحادثات النصية بين الزوجة والمحامي، حيث طالبها المحامي في البداية بدفع قيمة الأتعاب المتبقية لرفع دعوى الخلع.
ورفضت الزوجة دفع الأتعاب بسبب عودتها لزوجها، قائلة: “سأرفع عليك دعوى تخبيب يا من لا تخاف الله”.
الجدير بالذكر أن دعوى التخبيب، يتم رفعها في حال تدخل شخص بين الزوج وزوجته بقصد إفساد علاقتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة ترفض دفع اتعاب محامي وقضيتها تتحول من خلع إلى تخبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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