بالصور: الكشف عن التصاميم المقترحة لحي سكني في مدينة القدية

كشفت صفحة “مشاريع سعودية” على منصة “إكس” عن التصاميم المقترحة لحي سكني في مدينة القدية.

وأوضحت التصاميم وجود مجموعة متنوعة من المساكن والمرافق التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية. كما تضمنت التصاميم وجود مناظر خضراء وأشجار تحيط بالمرافق، كما تميزت المنازل بتصميمها العصري الأنيق.

جدير بالذكر أن مدينة القدية تعد أحد المشاريع الكبرى في المملكة، وأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل.

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