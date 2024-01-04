شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بمكة المكرمة يتلقى أكثر من 478 ألف بلاغًا إسعافيًا خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائيتها لعام 2023م، حيث بلغ عدد البلاغات التي تلقاها مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي 478,467 بلاغ، وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية وحالات حوادث مرورية وحالات أخرى.

نسب حالات الإبلاغ

وكانت الحالات المرضية هي النسبة الأعلى بواقع 281,277 بلاغ، أي بنسبة 62% من إجمالي البلاغات، وجاءت جدة في المرتبة الأولى من حيث عدد البلاغات المرضية، تلتها العاصمة المقدسة، ثم الطائف.

وجاءت بلاغات الحوادث المرورية ثانياً في مجموع بلاغات المنطقة بواقع 197,190بلاغ، أي بنسبة 41% من إجمالي البلاغات، وجاءت جدة في المرتبة الأولى من حيث عدد بلاغات الحوادث المرورية، تلتها العاصمة المقدسة، ثم الطائف.

تقليل زمن الاستجابة

وأكدت الهيئة أنها تسعى للوصول إلى زمن استجابة أقل، وذلك من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف، بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول.

وأشارت الهيئة إلى أنها تمتلك أسطولاً إسعافياً مجهزاً بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

مراكز تعمل على مدار الساعة

ووفقاً للهيئة، يبلغ عدد المراكز 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة، منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طوارئ.

وأكدت الهيئة أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق ”أسعفني“ الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.