14 وفاة وإسعاف 11 ألف حالة.. موجة حر تاريخية تضرب اليابان

موجة الحر في اليابان

أعلى درجة حرارة في اليابان

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 11:48 مساءً كتب شريف احمد - واصلت اليابان، اليوم السبت، تسجيل درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية لليوم الخامس على التوالي، فيما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرات من موجة حر شديدة تضرب مناطق عدة من البلاد.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) ووسائل إعلام محلية أن هذه الموجة تعد الأطول منذ بدء تسجيل البيانات عام 2010.وأشارت إلى تجاوز ست مدن في وسط اليابان، بينها مدن في مقاطعتي آيتشي وجيفو، عتبة "كوكوشوبي" أو "يوم الحر الشديد"، وهو مصطلح استحدثته وكالة الأرصاد اليابانية في أبريل الماضي لتعزيز الوعي بمخاطر موجات الحر، دون أن يترتب عليه تفعيل إجراءات رسمية على مستوى البلاد.وأظهرت بيانات وكالة إدارة الحرائق والكوارث أن نحو 11 ألف شخص تلقوا رعاية طبية طارئة، خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو بسبب تأثيرات الحر.فيما توفي 14 شخصًا لدى وصولهم إلى أقسام الطوارئ، ووصفت الوكالة موجة الحر الحالية بأنها "كارثة".وتسجل اليابان سنويًا نحو 1300 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتسعى إلى خفض هذا العدد إلى النصف بحلول عام 2030.وفي العاصمة طوكيو، نقل 453 شخصًا إلى المستشفيات يوم الخميس بسبب مشكلات صحية ناجمة عن الحر الشديد، وهو أعلى عدد يُسجل منذ 16 عامًا.وكانت اليابان قد شهدت العام الماضي أشد صيف في تاريخها، فيما سُجلت أعلى درجة حرارة في البلاد عند 41.8 درجة مئوية بمدينة إيساكي شمال طوكيو في الخامس من أغسطس 2025.