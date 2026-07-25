الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الانتهاكات في الجولان واحترام سيادة سوريا

الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 11:48 مساءً كتب شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، إلى وقف الانتهاكات في الجولان المحتل.وأكد ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وذلك خلال زيارته إلى دمشق، وهي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ 17 عامًا.وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن "الانتهاكات لسيادة سوريا ووحدة أراضيها أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"، مضيفًا أن "ما يجري في المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان هو أمر غير مقبول على الإطلاق".وطالب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بـ"انسحاب إسرائيلي فوري وغير مشروط" من المناطق التي تقدمت إليها القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة منذ أواخر عام 2024.