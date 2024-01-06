6700 تصريح بيئي

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس علي الغامدي، أن التصاريح التشغيلية والإنشائية تساعد المركز في التأكد من وضع المنشأة خطط الحوكمة اللازمة لإدارة الأثر البيئي لنشاطها، وتمكن المركز من فرض رقابة دورية تسهم في إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية، منوها بأن تقديم الخطط الداعمة حسب ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه يساعد في حماية الموارد الطبيعية ويحقق التوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي والتنافسية لتلك المنشآت وفقا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، ومشيرا إلى أن ارتفاع التراخيص أسهم في رفع مستوى الخدمات البيئية.
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