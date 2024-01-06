كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أبرز المهام التي أسهمت في رفع مؤشرات جودة الأوساط البيئية للماء والهواء والتربة خلال 2023، منها إصدار أكثر من 6700 تصريح بيئي تشغيلي وإنشائي للمنشآت التنموية ذات الأثر البيئي، وأكثر من 140 ترخيصا لمكاتب خدمات الاستشارات البيئية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس علي الغامدي، أن التصاريح التشغيلية والإنشائية تساعد المركز في التأكد من وضع المنشأة خطط الحوكمة اللازمة لإدارة الأثر البيئي لنشاطها، وتمكن المركز من فرض رقابة دورية تسهم في إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية، منوها بأن تقديم الخطط الداعمة حسب ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه يساعد في حماية الموارد الطبيعية ويحقق التوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي والتنافسية لتلك المنشآت وفقا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، ومشيرا إلى أن ارتفاع التراخيص أسهم في رفع مستوى الخدمات البيئية.