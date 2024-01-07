شكرا لقرائتكم خبر عن خاص| اعتماد "توكلنا" قناة رسمية للتواصل بين الجهات الحكومية والافراد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت "اليوم" أن توجيه سامي صدر بتقديم مبادرة "خدمة تراسل" في تطبيق "توكلنا" لتصبح قناةً رسمية للتواصل فيما بين الجهات الحكومية والافراد وتلقي الرسائل والتبليغات فيها ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق النظامية.

ومن المقرر أن ترفع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تقريراً إلى مجلس الوزراء عن نتائج ذلك بعد تطبيق الخدمة في تطبيق "توكلنا خدمات" خلال مدة لاتتجاوز سنة من تاريخ تطبيقها.

8 معايير في التطبيق

وحدد التوجيه السامي 8 معايير تراعى عند خلال التطبيق تتمثل في:

أولًا: استخدام هويات الافراد الرقمية المعتمدة من وزارة الداخلية لغرض تقديم الخدمة بشكل موثوق

ثانيًا: وابرام اتفاقية مستوى خدمة بين الجهات الحكومية الراغبة بالاستفادة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ثالثًا: أخذ موافقة الفرد الصريحة على التواصل معه من خلال الخدمة وتلقي رسائل والتبليغات فيها مع الايضاح بالاثار النظامية المترتبه على ذلك ومنحه حق الرجوع في أي وقت عن الموافقة التي سبق أن أبداها.

رابعًا: عدم اعتماد الجهة الحكومية على الخدمة فقط واللجوء إلى الوسائل الاخرى المعتمدة سواءً الكترونية أو غير ذلك في التواصل مع الأفراد إلى جانب الخدمة وذلك لضمان ايصال الرسائل والتبليغات المطلوبة.

خامسًا: ألا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام مالي مقابل الاستفادة من الخدمة.

سادسًا: ضرورة الالتزام بالنصوص النظامية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية للأفراد وتمكينهم من حذف الرسائل والتبليغات المرسلة بعد قرائتها.

سابعًا التقيد بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وآليات الحوكمة والاطر والمعايير والضوابط والارشادات.

ثامنًا: التقيد بما تصدره هيئة الحكومة الرقمية .