شاهد أحدث ظهور للأمير سلطان بن فهد في روضة التنهات بالرياض

ظهر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود في صور حديثة حيث تواجد في روضة التنهات بالرياض.

الأمير سلطان ظهر في الصور المتداولة وهو يتبادل أطراف الحديث مع عدد من الأشخاص الذين تواجدوا معه.

والصور المتداولة حققت انتشار واسع على مواقع التواصل حيث تفاعل معها النشطاء الذين دعوا له بدوام الصحة والعافية.

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