"اكتشف سرالعشبة المهملة في بيتك التي يجهلها الكثيرون وستجعلك شاباً حتى لو عمرك 70 سنة

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عدن - ياسمين التهامي - يعتبر الزعتر إحدى النباتات الطبيعية التي يتميز بالرائحة المنعشة، ويضم العديد من الفوائد نظراً لاحتوائه على الفيتامينات العديدة مثل فيتامين ه وفيتامين ب، وأيضاً يحتوي على النحاس والزنك والحديد، ويتم استخدام هذه العشبة في إعداد وتحضير أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة في حل مشاكل البشرة، وسوف نقوم بتوضيح ذلك بشكل من التفصيل والدقة في مقالنا الجاري.خلطة الزعتر البري نقوم بتحضير وصفة الزعتر البري، للحصول على بشرة خالية من التجاعيد، والحصول على بشرة نقية، ويتم ذلك من خلال إحضار بعض المكونات الطبيعية البسيطة التي تتمثل فيما يلي: نقوم بإحضار ملعقة كبيرة واحدة من الزعتر المجفف. نقوم بإحضار ملعقتين كبيرتان من شاي بذور الشمر المطحونة. إحضار نصف كوب واحد فقط من الماء المغلي. نقوم بإحضار عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير ينبغي علينا أن نقوم بتحضير وصفة الزعتر المطحون بطريقة صحيحة، للحصول على نتائج فعالة ومرضية لصحة البشرة وتتمثل طريقة التحضير فيما يلي: نقوم بإحضار وعاء مناسب. بعد ذلك نقوم بإضافة بذور الشمر والزعتر ونقوم بالتقليب جيداً. وبعد ذلك نقوم بإضافة الماء المغلي. نبدأ بإضافة مقدار عصير الليمون. نقوم بنقع المزيج لمدة 15 دقيقة. وبعد ذلك نقوم بتصفية المزيج جيداً.طريقة الإستخدام نظراً للفوائد العديدة التي يحتوي عليها الزعتر المطحون وبذور الشمر لصحة البشرة، فإنه يمكنك استخدام تلك الوصفة الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من العديد من مشاكل البشرة، حيث ينبغي عليكي اتباع الخطوات الآتية: نقوم في البداية بتنظيف الوجه جيداً والرقبة. بإحضار قطعة من القطن ونغمسها في المحلول بشكل جيد. استخدامها القطنة لتطبيق المزيج على الوجه والرقبة بشكل جيد. شطف الوجه والرقبة جيداً. علينا أن نقوم بتكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج مرضية.

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