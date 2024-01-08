"أمانة العاصمة المقدسة" تدعو ملاك العقارات التجارية لسرعة إصدار شهادة الامتثال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 7:42 صباحاً

دعت أمانة العاصمة المقدسة، ملاك العقارات التجارية، إلى سرعة إصدار شهادة امتثال المباني والاستفادة من المهلة التصحيحية التي منحتها ‫وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تنتهي في السادس من شهر شعبان المقبل. وأكدت الأمانة على أصحاب المباني التجارية وملاك حق الانتفاع ضرورة معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، وسرعة إصدار "شهادة امتثال المباني" والاستفادة من الفترة التصحيحية التي حددتها الوزارة، لتصبح بعد ذلك إلزامية على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق "بلدي"؛ مشيرة إلى أن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة؛ في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة بعد صدور شهادة الأشغال. وأطلقت الأمانةُ مبادرةً توعوية لإيضاح أهمية شهادة الامتثال ودورها في الارتقاء بالمشهد الحضري، وتمثلت في تجهيز مركبات ميدانية متنقلة ومجهزة بالكامل، لتقديم خدمة إصدار شهادة الامتثال؛ فضلًا عن الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال الموظفين المختصين؛ لإيضاح الإجراءات المطلوبة وطريقة إصدار الشهادة.

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