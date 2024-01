شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة.. 30 فرصة لتطوير تجربة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الحج والعمرة عددًا من الفرص على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لرواد الأعمال للاستفادة وإيجاد الحلول الابتكارية والإجراءات التطويرية لخدمة ضيوف الرحمن.

ونشر وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة عبر حسابه على منصة إكس، 30 فرصة للمشاركة والإسهام في بناء وتطوير خدمات مبتكرة تثري تجربة ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى المملكة العربية السعودية.

الفرصة 1: خدمة المرافق الشخصي في أثناء أداء النسك.

الفرصة 2: صناديق الأمانات أثناء أداء النسك والفرائض.

الفرصة 3: العيادات والصيدليات المتنقلة.

الفرصة 4: خدمة المساعد الشخصي في المشتريات والطلبات حول منطقةةالحاج أو المعتمر.

الفرصة 5: الهدايا التذكارية من روح مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الفرصة 6: خدمة الفنادق المتنقل.

الفرصة 7: خدمة توفير مرشدين معتمدين للإرشاد الديني والسياحي.

الفرصة 8: تحديد وتعريف المواقع في المناطق التاريخية.

الفرصة 9: خدمة طباعة الصور التذكارية في الحرم والمشاعر المقدسة.

الفرصة 10: خدمة طباعة شهادات إتمام الحج والعمرة.

الفرصة 11: خدمات التوصيل من وإلى المطار.

الفرصة 12: نقل وشحن الأمتعة من وإلى بلد الحاج أو المعتمر.

الفرصة 13: تتبع الأمتعة بتقنية البلوكشين

الفرصة 14: صيدليات المشاعر.

الفرصة 15: حضانات أطفال متحركة.

الفرصة 16: تخزين الأمتعة والأدوات الشخصية.

الفرصة 17: شرائح الاتصالات في مواقع وجود الحجاج والمعتمرين.

الفرصة 18: كراسٍ متحركة ذاتية القيادة.

الفرصة 19: منتج الحقيبة المتحركة لتقليل المشي المسافات طويلة.

الفرصة 20: أجهزة البيع الذاتية للمنتجات الاستهلاكية والأساسية.

الفرصة 21: خدمة كبار الشخصيات في الحرم والمشاعر المقدسة.

الفرصة 22: خدمة عقد القران في الحرم.

الفرصة 23: خدمة حجز رحلات للمواقع الأثرية والمتاحف.

الفرصة 24: خدمات التدريب والتعليم في الدين واللغة العربية.

الفرصة 25: خدمة الاستضافة والضيافة في منازل أهالي مكة والمدينة.

الفرصة 26: خدمة المصور الشخصي.

الفرصة 27: خدمة التوصيل من الحرم للفندق والعكس.

الفرصة 28: خدمة التعرف على باقة الحج أو العمرة بالصور والفيديو.

الفرصة 29: خدمة مقارنة باقات الحج والعمرة حسب التفضيلات

الفرصة 30: خدمة الاعتكاف والتعبد.