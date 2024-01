شكرا لقرائتكم خبر عن 2.9 مليون مستفيد من منصة إحسان خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إن عدد المستفيدين من منصة إحسان خلال عام 2023 بلغ 2.9 مليون شخص.

ومنصة إحسان هي منصة وطنية للعمل الخيري تعنى باستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع الخيرية والتنموية واستدامتها.

خدمات منصة إحسان في 2023

96 مليون عملية تبرع.

4.8 مليار ريال إجمالي التبرعات

20.4 ألف مستفيد من خدمة تيسرت – التنفيذ القضائي.

23.2 ألف مستفيد سددت فواتير الكهرباء عنهم.

18.8 ألف مستفيد من خدمة فرجت.

أهداف منصة إحسان

- تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه رقميًا.

- رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

- تعزيز قيم العمل الخيري في المملكة.

- ضمان وصول التبرعات إلى الفئات المستحقة بيسر وأمان.